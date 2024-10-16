Обычно когда нужно быстро и просто приготовить блюдо, мы выбираем макароны. Ошибиться почти невозможно! Или вы так думаете – потому что есть несколько ошибок, которых допускает немало людей, пишет Real Simple.

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Вы не посолили воду для варки

Вы могли не учитывать то, нужно ли солить воду и макароны, но без этого они просто не будут вкусными. Некоторые повара убеждают, что вода для приготовления пищи должна иметь морской вкус, но это может быть немного слишком.

Вода для варки должна напоминать вкусный бульон – то есть 1 столовая ложка соли на литр воды.

Добавление масла в воду для варки

Некоторые люди считают, что добавление оливкового масла в воду для макарон – это хорошая идея. Впрочем, на самом деле это совсем не так – это повлечет большое количество проблем, ведь макароны станут скользкими и не дадут соусам хорошо покрыть блюдо.

Доверьтесь: лучше сохранить масло для лучшего использования.



В макароны нельзя добавлять масло / Фото Pexels

Ломаете лапшу

Когда вы готовите длинные спагетти, может возникнуть соблазн сломать их перед тем, как затолкнуть в кастрюлю. Впрочем, делать этого не стоит, ведь поломанную лапшу будет гораздо сложнее вращать вокруг вилки. А если вы еще и верите в приметы, то есть такая, что предвещает несчастье после ломания лапши.

Недостаточно часто проверяете макароны

Время приготовления, которое указано на упаковке с макаронами – приблизительное, но не является правилом. И обычно лучше всего на вкус макароны, которые еще не совсем разварены. Для того, чтобы достичь такого результата, нужно чаще проверять лапшу.

Не сохраняете воду из макарон

Соус для пасты – это именно то, что делает блюдо изысканным и вкусным. И перед тем, как выливать из макарон воду, нужно сохранить чашку, чтобы добавить ее в соус. Вода из макарон придаст ему шелковистую, густую текстуру.

Промываете макароны

Промывание макарон – это очень большая ошибка. Так вы удаляете крахмалистую пленку, которая помогает соусу слипаться с макаронами. Поэтому если вы планируете есть макароны горячими, никогда не стоит промывать их.