"Освежите" старую почву перед новыми посадками: элементарный способ для двойного урожая

Опытные огородники знают, что на участке есть немало работ еще до того, как вы высадите первые ростки или семена. В частности, нужно обновить почву, чтобы она была более плодородной.

Старая почва с предыдущего сезона требует обновления весной – и огородники знают, что оттягивать с этим нельзя, ведь это очень важная задача для подготовки огорода и сада к новому вегетационному периоду, сообщает 24 Канал.

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Как восстановить почву на огороде?

Если вы замечаете, что каждый год урожая на огороде становится все меньше, вполне вероятно, что ваша почва немножко "устала". А это значит, что ее нужно обновить – и обычно это делают через внесение в нее различных питательных веществ.

Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать:

Компост. Даже для плодородной почвы внесение компоста может принести немало преимуществ – вы обеспечите его дополнительными питательными веществами и улучшите его структуру, а также это будет способствовать росту и развитию полезных микроорганизмов.

Омоложение уплотненного грунта. Если почва зависит от длительного использования, она просто нуждается в омоложении. За сутки до перекопки обильно полейте его водой, уберите мусор и начните рыхление поверхности культиватором или граблями. После этого обычно вносят перегной или торф.



Почву нужно омолаживать / Фото Pexels

Мульчирование. Мульча – это то, что помогает сохранить влагу в почве, она же мешает сорнякам слишком активно расти на огороде, а при разложении обогащает его питательными веществами.

Слой почвы. Иногда нужно вносить дополнительный слой почвы для грядок, чтобы восстановить плодородие огорода и создать лучшие условия для растений.

Кстати, многие огородники во время работы на участке ориентируются не только на погоду и состояние почвы, но и на лунный календарь. А раньше мы рассказывали, какие есть лучшие дни для работы на огороде в марте.

Азомит. Вы можете добавить его, ведь он является прекрасной добавкой для компоста, почвы и сельскохозяйственных культур. Благодаря своему богатому составу минералов и микроэлементов он может существенно увеличить урожайность и улучшить общее состояние почвы.

Внесите овощные и кухонные отходы. Также сверху можно посыпать и подстриженную траву. Так вы обогатите его органическими веществами, а это будет способствовать повышению плодородия и улучшению структуры земли.