Одна простая обработка от белокрылки и можно забыть на месяц: этот бабушкин метод работает

Капуста – это очень популярная культура, которую можно найти на многих украинских огородах. Но получить обильный урожай не так-то просто, и особенно в случае, когда культуру атакует белокрылка.

К сожалению, не все огородники хорошо понимают, чем нужно обрабатывать капусту, чтобы действительно спасти ее от надоедливой белокрылки. Это плодовитое насекомое может за считанные недели захватить ваши головки капусты, если вы не будете с ней правильно бороться.

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Чем обработать капусту от белокрылки

Очень часто опытные огородники советуют из инсектицидов использовать “Теппеки”, но он один не даст желаемого результата на вашей грядке. Перед тем, как использовать средство для обработки, нужно смешать его с еще одним средством - прилипателем.

Он один может повысить сцепление препаратов с поверхностью растений. И помните об одном важном правиле – после обработки инсектицидами капусту нельзя потреблять еще 35 дней.

Очень часто огородники советуют и использование биологического инсектицида “Актофит”. Средство также будет работать лучше в тандеме с прилипателем.

Как бороться с белокрылкой народными средствами

Считается, что лучше всего действует против насекомого настойка на основе чеснока – она будет очень дешевой и достаточно эффективной в использовании.



Капусту нужно обрабатывать от вредителей / Фото Pexels

Вот как ее сделать:

возьмите литр кипятка;

2 зубчика натертого чеснока.

Чеснок залейте кипятком, а после этого оставьте его по крайней мере на 10 часов, а максимум – на 12. После этого растение можно обработать настойкой.