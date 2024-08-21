Малина – это то растение, которое перед зимовкой нужно обрезать, а в противном случае ягода одичает, начнет мельчать и становиться меньше. Садоводы советуют проводить обрезку сразу же после сбора урожая.

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Когда нужно обрезать малину

Точных календарных сроков для проведения обрезки не существует, и лучше ориентироваться на состояние ваших кустов. Как только вы поняли, что он уже отплодоносил, можно браться за обрезку. И если говорится о садовой малине, тогда это можно делать уже даже в конце августа или в начале сентября. Ремонтантная малина может дать урожай еще и осенью, поэтому с ней спешить так не стоит.

Обрезка малины нужна прежде всего для того, чтобы проредить кусты – так они получают больше воздуха, питания и света. Так вы также снижаете риск развития болезней и нашествия вредителей. Кроме того, растение может направить свои силы на молодые и сильные побеги, а не на то, чтобы поддерживать слабые и больные. Так вы сможете легко увеличить урожай.



Малину нужно обрезать / Фото Pexels

Вот как нужно обрезать малину:

Сначала удалите прошлогодние побеги, которые будут коричневого цвета. Они уже не будут плодоносить, срезайте их у основания куста.

Укоротите молодые зеленые побеги, выросшие выше метра и срежьте верхушки.

Вырежьте тонкие и слабые молодые побеги, а также боковую поросль.

Если же на малине есть невысокие молодые побеги, тогда их нужно оставить.

Ремонтантную малину, после того, как она даст урожай, рекомендуют срезать всю под корень. Обрезку нужно проводить секатором или садовыми ножницами. Убедитесь, что инструмент стерильный – так вы не заразите малину, если до этого обрезали другие кусты или деревья.

Все срезанные ветви с малины нужно вынести и сжечь, а кустарник вы можете подкормить пеплом.