Малина – це та рослина, яку перед зимівлею потрібно обрізати, а в іншому випадку ягода здичавіє, почне дрібнішати і ставати меншою. Садівники радять проводити обрізання відразу ж після збору урожаю.

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Коли потрібно обрізати малину

Точних календарних термінів для проведення обрізки не існує, і краще орієнтуватися на стан ваших кущів. Щойно ви зрозуміли, що він вже відплодоносив, можна братися за обрізку. І якщо мовиться про садову малину, тоді це можна робити вже навіть наприкінці серпня чи на початку вересня. Ремонтантна малина може дати врожай ще й восени, тому з нею поспішати так не варто.

Обрізка малини потрібна перш за все для того, щоб прорідити кущі – так вони отримують більше повітря, живлення та світла. Так ви також знижуєте ризик розвитку хвороб та навали шкідників. Окрім того, рослина може спрямувати свої сили на молоді та сильні пагони, а не на те, щоб підтримувати слабкі та хворі. Так ви зможете легко збільшити врожай.



Малину потрібно обрізати / Фото Pexels

Ось як потрібно обрізати малину:

Спершу видаліть торішні пагони, які будуть коричневого кольору. Вони вже не будуть плодоносити, зрізайте їх біля основи куща.

Вкоротіть молоді зелені пагони, що виросли вище метра та зріжте верхівки.

Виріжте тонкі та слабкі молоді пагони, а також бічну паросль.

Якщо ж на малині є невисокі молоді пагони, тоді їх потрібно залишити.

Ремонтантну малину, після того, як вона дасть врожай, рекомендують зрізати всю під корінь. Обрізку потрібно проводити секатором чи садовими ножицями. Переконайтеся, що інструмент стерильний – так ви не заразите малину, якщо до цього обрізали інші кущі чи дерева.

Усі зрізані гілки з малини потрібно винести та спалити, а чагарник ви можете підгодувати попелом.