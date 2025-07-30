Правильная обрезка роз способна повлиять на цветение цветов не хуже, чем удобрения. Садоводы обрезают цветы секатором, но с ним надо работать осторожно, потому что тупой инструмент может навредить растениям.

Опытные специалисты советуют осенью провести санитарную чистку розы, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку". Перед тем как укрывать кусты на зиму, обязательно нужно удалить слабые, больные и поврежденные побеги. Если их не утилизировать, то они способны распространить инфекции.

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Проводить полноценную обрезку осенью не стоит, потому что можно помешать стимуляции роста новых веточек, которые погибнут от минусовой температуры. В августе нужно удалять отцветшие бутоны. Это поможет растению направить энергию на формирование новых цветов.

Как правильно обрезать цветы?

Перед обрезкой убедитесь в том, что секатор является безупречно острым. Стоит дополнительно протереть его спиртом или антисептиком. Срез надо делать под углом 45 градусов, на 5 миллиметров выше здоровой почки, которая смотрит наружу от центра куста. Косой срез не задержит влагу, а внешняя почка даст начало побега.



Некоторые кусты надо обрезать осенью / Фото Pexels

Надо понимать, что разные типы роз требуют разного подхода, поэтому предлагаем узнать, как правильно ухаживать за самыми популярными из них:

Плетистые розы: после цветения длинные побеги нельзя трогать. Нужно укоротить лишь боковые веточки, на которых были цветы, оставив 3 почки.

Английские кустовые розы: садоводы советуют провести легкую санитарную обрезку, удалив старые ветки, который более 3 лет, чтобы омолодить куст. Срезы на старых побегах надо обработать специальной пастой, которая защитит рану от инфекций.

Чайногрибридные и почвопокровные нужно обрезать только весной. Правильная обрезка кустов роз уже подарит весной впечатляющее цветение, которое будет украшать ваш сад целое лето.