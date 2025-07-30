Правильна обрізка троянд здатна вплинути на цвітіння квітів не гірше, ніж добрива. Садівники обрізають квіти секатором, але з ним треба працювати обережно, бо тупий інструмент може зашкодити рослинам.

Досвідчені фахівці радять восени провести санітарну чистку троянди, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку". Перед тим як укривати кущі на зиму, обов’язково потрібно видалити слабкі, хворі та пошкоджені пагони. Якщо їх не утилізувати, то вони здатні розповсюдити інфекції.

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Проводити повноцінну обрізку восени не варто, бо можна перешкодити стимуляції росту нових гілочок, які загинуть від мінусової температури. У серпні потрібно видаляти відцвілі бутони. Це допоможе рослині спрямувати енергію на формування нових квітів.

Як правильно обрізати квіти?

Перед обрізкою переконайтеся в тому, що секатор є бездоганно гострим. Варто додатково протерти його спиртом чи антисептиком. Зріз треба робити під кутом 45 градусів, на 5 міліметрів вище від здорової бруньки, яка дивиться назовні від центру куща. Косий зріз не затримає вологу, а зовнішня брунька дасть початок пагона.



Деякі кущі треба обрізати восени / Фото Pexels

Треба розуміти, що різні типи троянд вимагають різного підходу, тому пропонуємо дізнатися, як правильно доглядати за найпопулярнішими з них:

Плетисті троянди: після цвітіння довгі пагони не можна чіпати. Потрібно вкоротити лише бічні гілочки, на яких були квіти, залишивши 3 бруньки.

Англійські кущові троянди: садівники радять провести легку санітарну обрізку, видаливши старі гілки, який понад 3 роки, щоб омолодити кущ. Зрізи на старих пагонах треба обробити спеціальною пастою, яка захистить рану від інфекцій.

До слова, після дощу потрібно струсити вологу з бутонів троянд, щоб запобігти гниттю і грибковим хворобам.

Чайногрібридні та ґрунтопокривні потрібно обрізати лише навесні. Правильна обрізка кущів троянд вже подарує навесні вражаюче цвітіння, яке буде прикрашати ваш сад ціле літо.