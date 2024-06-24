Как правильно обрезать розы после цветения, чтобы они зацвели снова: стоит знать
Источник:Agromarket
Если у вас в саду растут розы, тогда вы уже знаете, что это довольно прихотливые цветы, которые нуждаются в немало ухода.
Если садовод знает, как ухаживать за розами, тогда эта королева цветов может порадовать даже не одним цветением, а несколькими. Впрочем, для этого нужно позаботиться о правильной обрезке цветка.
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Как обрезать розы после цветения
Основных правил обрезки, которых нужно неукоснительно соблюдать, существует всего два: проводить процедуру нужно только в сухой и ясный день. Впрочем, не увлекайтесь процессом слишком сильно, ведь удаление чрезмерной длины побегов или количества почек может привести к тому, что развитие розы будет полностью прекращено.
Но правильная обрезка роз может также зависеть и от их разновидности.
- Например, плетистые и почвопокровные розы имеют мощное цветение, поэтому на них срезать нужно только те бутоны, что увяли или отцветают. Зато побеги трогать не стоит.
- Чайные и чайно-гибридные розы нуждаются в помощи в формировании куста. После цветения вам нужно срезать цветы, что засыхают, а также побеги, которые растут внутрь куста. Срезы делайте не ниже пятого полноценного листа под корнем.
- Бордюрные и горшечные розы нуждаются в обрезке только на бутонах – так, чтобы не задеть стебель.
- Фрорибунды, если это зрелые, уже сформированные кусты, нуждаются в обрезке центрального стебля на высоту полноценных 4 – 5 листьев от корней. А боковые побеги можно обрезать на высоту 1 – 3 листов.
Розы нужно правильно обрезать / Фото Pexels
Как подготовить инструменты для обрезки
Вам понадобятся секатор и садовые ножницы, и перед использованием их нужно хорошо заточить и продезинфицировать. Качественная заточка может гарантировать ровный и минимально травматический срез, через который растение не потеряет слишком много влаги. А обработка лезвий антисептиком нужна для того, чтобы снизить вероятность заражения растения.Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.
Уделите особое внимание и дезинфекции инструментов после обрезки роз, на которых вы заметили признаки болезней. Даже если куст выглядит просто "сомнительно", сделать это все равно стоит.