Как солью очистить дом от дурного глаза: негатив исчезнет мгновенно

В каждом доме может накапливаться плохая энергетика. Чтобы ее убрать, советуем обратить внимание на определенный совет, который поможет очистить дом от негатива.

Накопленная плохая энергетика нехорошо влияет на людей и их общее состояние, пишет 24 Канал. Чтобы человека не ждал целый букет плохих событий, рекомендуем очистить дом с помощью соли. Благодаря этому методу дом станет местом душевного покоя и умиротворения.

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Часто бывает так, что даже в собственном доме нас преследует чувство усталости и постоянно негативные эмоции. От этого может нарушиться покой и сон. Убрать эту плохую энергетику можно с помощью соли.

Как очистить дом солью

Вам понадобится стеклянная емкость, вода, уксус и соль. В стакан с водой добавьте чайную ложку соли и уксуса и поставьте все в то место, где проводите больше всего времени. Через сутки можете посмотреть, где осталась соль в стакане.

Соль способна впитывать негативную энергетику, поэтому если она на дне стакана, то очищение дома прошло успешно и энергетика дома очистилась.



Соль очищает пространство от негатива / Фото Pexels

Кроме того, соль можно добавлять в воду для мытья пола. Таким образом хорошо очистятся поверхности, а из дома уйдет вся негативная энергетика. Такую процедуру даже советуют делать в тех домах, где болеют дети или есть постоянная бессонница.

К слову! Соль прекрасно убирает запах из обуви. С чем ее сочетать и как достичь максимального эффекта – читайте в нашем материале.

Лучше всего процедуры с солью делать в период убывающей Луны при открытых окнах. Во время проведения ритуала настройте себя на позитив, чтобы наполнить всю энергетику дома положительными мыслями и верьте в то, что все задуманное непременно осуществится.