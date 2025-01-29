Проблема неприятного запаха обуви актуальна зимой так же как и в летнее время, пишет 24 Канал.

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Как вывести плохой запах из обуви солью

Сыпать соль просто в ботинки или сапоги не нужно. Стоит найти старые носки или какой-то тканевый чехол. В носок или мешочек нужно насыпать 4 столовые ложки соли и добавить внутрь несколько капель эфирного масла.

Поместите мешочек в обувь и оставьте в нем на 3 часа или на всю ночь. За это время соль уберет всю влагу, а эфирное масло перебьет неприятный запах. Старые носки после использования можно просушить или постирать и использовать снова.



Соль выводит плохой запах обуви / Фото Pexels

Чем еще вывести плохой запах из обуви

Для этих методов также нужно воспользоваться тканевыми мешочками или старыми носками.

Сода. К 3 столовым ложкам соды добавьте 1 столовую ложку крахмала. Внутрь можно брызнуть духи или несколько капель эфирного масла. Порошок распределите в носки и положите на всю ночь.

Чайные пакетики. Опытные хозяйки знают, что убрать неприятный запах обуви могут обычные чайные пакетики. Они обладают прекрасными антибактериальными свойствами и являются хорошим сорбентом, поскольку легко впитывают в себя любые запахи.

Перекись водорода. Чтобы не намочить обувь жидкостью, перелейте перекись в пульверизатор и опрыскайте средством обувь изнутри, а потом хорошо просушите.

Кожура от цитрусовых. Сейчас еще продолжается сезон на мандарины, поэтому плохой запах можно легко убрать с помощью шкурок цитрусовых, которые оставят после себя на обуви приятный аромат.