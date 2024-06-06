Забитая канализационная труба не только приводит к накоплению воды в раковине, но и начинает вонять, а прочистить порой ее не удается даже специальными средствами.

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Однако некоторые пользователи нашли идеальный способ, который позволяет разблокировать забитую канализацию, не потратив на это никаких средств. Пользователь тик току показал своим подписчикам, как эффективно решить проблему.

Вам нужно лишь закрыть отверстие рукой и энергично накачивать, имитируя действие плунжера. Иногда нескольких попыток недостаточно, поэтому стоит повторить, чтобы вода начала стекать. Этот лайфхак действительно работает, поэтому можете повторить и убедиться в этом сами, не используя химический "крот".

Как очистить канализацию рукой:

В комментариях под видеороликом одна из пользовательниц даже поделилась собственным лайфхаком. По ее словам, существует еще один простой способ помочь разблокировать канализацию с помощью бытовых средств.

Нужно одну треть стакана уксуса смешать с одной третью стакана соды. При соединении соды и уксуса происходит привычное для нас шипение. Его надо вылить в забитый дренаж, а шипучая смесь должна справиться с забитой канализацией.

В общем, сода считается лучшим натуральным средством от забитых труб. Она помогает избавиться от засоров, поэтому применяйте ее, чтобы растворить жир в трубе. Для этого вам дополнительно понадобится еще кипяток. Просто стакан соды залейте 1 литром кипятка и увидите насколько быстро очистится забитая труба.