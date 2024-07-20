Нужна только алюминиевая фольга: как охладить комнату в жару: как охладить комнату в жару

Когда на термометре температура зашкаливает, тогда даже отдых в собственной квартире может превратиться в испытание. И для того, чтобы быстро снизить температуру, вам нужно иметь только обычную фольгу.

Ответ на вопрос, как охладить комнату, можно найти в вашем кухонном шкафчике. На самом деле немногие знают, что пищевая фольга может быть полезной не только в кулинарии, но и в охлаждении помещения.

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Как снизить температуру в комнате

Трюк с алюминиевой фольгой достаточно прост – и также он достаточно надежен для снижения температур в комнате. Кроме того, для этого способа вам не нужны ни большие затраты, ни затрата чрезмерного количества усилий.

Все, что вам нужно – это взять алюминиевую фольгу и приклеить ее к окнам. Впрочем, делать это сразу не стоит: сначала нужно тщательно помыть и просушить окна, а затем с использованием скотча приклеить фольгу.

Очень важно не перепутать стороны: клеить ее нужно матовой стороной внутрь комнаты. Вот как работает этот трюк: фольга будет действовать как профессиональная УФ-фольга, которая эффективно блокирует солнечные лучи и предотвращает перегрев комнаты.



Охладить комнату может быть просто / Фото Pexels

Как улучшить эффект от использования фольги

Если вы хотите, чтобы в квартире или доме температура опустилась еще ниже, вам нужно не просто наклеить фольгу, но и сделать еще один очень важный шаг. Когда температура вечером спадет, нужно открыть окна и тщательно проветрить комнату. Но не забудьте закрыть их еще до того, как взойдет солнце: так вы избежите попадания слишком теплого воздуха в квартиру.

Зато наклеенная на окна фольга защитит комнату от перегрева. А если у вас есть вентилятор, вы можете изготовить самодельный кондиционер: перед прибором поставьте миску со льдом, и так сможете достичь мгновенного охлаждающего эффекта.