И кондиционер не нужен: вот 5 простых способов охладить квартиру

В разгар лета температура в квартирах может стремительно подниматься, и тогда возникает вопрос: а как охладить комнату без кондиционера? Сделать это, оказывается, можно довольно просто.

В связи с экономией электроэнергии кондиционеры этим летом – это не лучший способ охладить квартиру, поэтому нужно искать альтернативные методы. И, к счастью, их множество.

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Изоляция

Если вы не хотите, чтобы горячий воздух проникал в вашу квартиру, вам нужно закрыть все окна и входные двери. Зато внутренние двери нужно наоборот открыть, чтобы происходила циркуляция воздуха.

Для проветривания помещения лучше выбрать раннее утро или поздний вечер, когда воздух на улице не такой жаркий.

Снимите ковры

Ковры, пледы и остальной текстиль в вашей квартире является источником тепла, поэтому если вы хотите охладить помещение, их лучше временно забрать. Например, на лето вы можете спрятать их в шкаф.



Ковры могут повышать температуру дома / Фото Pexels

Увлажнение

Помещение летом нужно много и часто увлажнять. Чем чаще вы будете проводить влажную уборку, тем прохладнее и комфортнее будет в вашей квартире. Еще один надежный способ охладить дом – расставить по квартире посуду с холодной водой и периодически распылять ее.

Мокрые полотенца

Вы можете намочить несколько полотенец и развесить их в разных комнатах своего дома – это поможет снизить температуру в комнате на несколько градусов. Но если жара на улице стоит очень сильная, полотенца советуют смачивать каждые 30 минут.

Холодная ванна

Этот способ подойдет для быстрого охлаждения помещения. Вам нужно набрать очень холодную ванну и открыть все двери. Так вы сможете уменьшить температуру в доме на 2 – 3 градуса.