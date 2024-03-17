5 признаков небрежного жилья: проверьте себя

Конечно, у каждого человека есть свои представления о порядке в доме. Впрочем, есть общие признаки, которые могут указать на нерадивых хозяев дома еще с порога.

Уделять внимание чистоте и порядку в своем доме достаточно важно. И для того, чтобы ваши гости считали вас опрятным человеком, нужно обратить особое внимание всего на несколько вещей в доме.

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Коридор

Первое, что замечают ваши гости – это коридор, ведь именно в него попадают прямо с порога. И если в вашем доме здесь хранится и обувь, чрезвычайно важно следить за тем, чтобы она лежала в порядке.

Разбросанные тапочки и ботинки, на которых днями и неделями накапливается грязь, точно не повлияют положительно на впечатление гостей от вашего дома.

Зеркала

Казалось бы, незаметная деталь, о которой так легко забыть, и зеркала все же приковывают внимание как мужчин, так и женщин. И поэтому нужно учитывать этот фактор и не забывать чистить их во время еженедельной уборки. Отпечатки и грязь могут легко привлечь внимание любого человека, который приходит к вам домой.



Зеркала дома должны быть чистыми / Фото Pexels

Запах в доме

Вероятно, никому не нравится, когда в доме неприятно пахнет. И вам точно нужно позаботиться о том, чтобы запах в помещении был приятным. Даже если у вас дома вымыты полы, а вещи всегда расставлены по своим местам, вонь может легко испортить общее впечатление.

Для того, чтобы этого избежать, не забывайте о проветривании, а также вы можете использовать различные ароматизаторы, свечи и другие средства, что помогут поддерживать приятный запах.

Ванная и туалет

Редко когда поход в гости обходится без посещения ванной комнаты или туалета. И плохой уход за этими комнатами может привести к образованию налета на сантехнике, который очень легко заметить. Он создает неопрятный вид вашего дома, и поэтому от него лучше избавиться.

А сделать это, кстати, можно с помощью обычной пергаментной бумаги.

Полотенца

После того, как ваши гости присмотрелись к налету на кранах и помыли руки, они хотят их вытереть от лишней влаги и для этого ищут полотенца. И если ваши гостевые полотенца не меняются месяцами, это очень сложно не заметить.

Для того, чтобы ваши гости всегда чувствовать себя комфортно у вас дома, не забывайте периодически стирать их и следить за тем, чтобы они были сухие и хорошо пахли.