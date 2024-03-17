5 ознак недбалого помешкання: перевірте себе

Звісно, у кожної людини є свої уявлення про порядок у домі. Втім, є загальні ознаки, які можуть вказати на недбалих господарів дому ще з порогу.

Приділяти увагу чистоті і порядку у своєму домі досить важливо. І для того, щоб ваші гості вважали вас охайною людиною, потрібно звернути особливу увагу всього на кілька речей у помешканні.

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Коридор

Перше, що помічають ваші гості – це коридор, адже саме у нього потрапляють прямо з порогу. І якщо у вашому помешканні тут зберігається і взуття, надзвичайно важливо слідкувати за тим, щоб воно лежало у порядку.

Розкидані капці і черевики, на яких днями і тижнями накопичується бруд, точно не вплинуть позитивно на враження гостей від вашого дому.

Дзеркала

Здавалося би, непомітна деталь, про яку так легко забути, та дзеркала все ж приковують увагу як чоловіків, так і жінок. І через це потрібно враховувати цей фактор та не забувати чистити їх під час щотижневого прибирання. Відбитки і бруд можуть легко привернути увагу будь-якої людини, яка приходить до вас додому.



Дзеркала вдома мають бути чистими / Фото Pexels

Запах у домі

Певно, нікому не подобається, коли у домі неприємно пахне. І вам точно потрібно подбати про те, щоб запах у приміщенні був приємним. Навіть якщо у вас вдома вимита підлога, а речі завжди розставлені по своїх місцях, сморід може легко зіпсувати загальне враження.

Для того, щоб цього уникнути, не забувайте про провітрювання, а також ви можете використовувати різноманітні ароматизатори, свічки та інші засоби, що допоможуть підтримувати приємний запах.

Ванна та туалет

Рідко коли похід у гості обходиться без відвідування ванної кімнати чи туалету. І поганий догляд за цими кімнатами може призвести до утворення нальоту на сантехніці, який дуже легко помітити. Він створює неохайний вигляд вашого дому, і тому його краще позбутися.

А зробити це, до речі, можна за допомогою звичайного пергаментного паперу.

Рушники

Після того, як ваші гості придивилися до нальоту на кранах і помили руки, вони хочуть їх витерти від зайвої вологи і для цього шукають рушники. І якщо ваші гостьові рушники не змінюються місяцями, це дуже складно не помітити.

Для того, щоб ваші гості завжди почуватися комфортно у вас вдома, не забувайте періодично прати їх та слідкувати за тим, щоб вони були сухі і гарно пахли.