Вот как определить размер пальца: самый простой способ

Обычно размер пальца нужно узнать для того, чтобы подобрать удачное кольцо – и не все люди знают, как это правильно сделать. К счастью, есть несколько простых лайфхаков, которые в этом помогут.

Если вы подбираете кольцо в магазине, можно померить несколько размеров, пока вы не найдете то, что подходит лучше всего. Но вот в случае, если вы заказываете кольцо онлайн, лучше не полагаться на удачу и предварительно проверить размер своего пальца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Silva.

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Как определить размер своего пальца?

Размер кольца в украшениях украинского производства на самом деле является его внутренним диаметром, что измеряется в миллиметрах. Если диаметр пальца 16 миллиметров – тогда ваш размер 16. Но если кольцо изготовлено за пределами страны, тогда размер определить уже сложнее, ведь в мире нет единой системы размеров для пальца.

Европейский размер равен длине внутренней окружности украшения – но эта система действует не во всех странах этой части мира. И свои способы вычисления размера колец существуют также в Азии и Америке.



Размер пальца можно легко определить / Фото Pexels

Прежде всего стоит запомнить, что любые домашние способы измерения не могут гарантировать стопроцентной точности. И здесь нужно рассмотреть два случая:

Вы не знаете размер кольца и не носите на нем кольцо . Тогда нужно измерить окружность пальца. Для этого возьмите тонкую полоску бумаги длиной не более 10 сантиметров. Плотно оберните ею палец и отметьте линию состыковки. Измерьте длину до отметки и поделите полученное число на 3,14. Полученный результат и будет вашим размером!

. Тогда нужно измерить окружность пальца. Для этого возьмите тонкую полоску бумаги длиной не более 10 сантиметров. Плотно оберните ею палец и отметьте линию состыковки. Измерьте длину до отметки и поделите полученное число на 3,14. Полученный результат и будет вашим размером! Вы не знаете размер, но имеете кольцо, хорошо сидящее на пальце. Тогда нужно измерить внутренний диаметр кольца. Ювелиры советуют делать это штангенциркулем – однако вряд ли этот инструмент найдется у вас дома. Поэтому можно воспользоваться обычной линейкой и замерить диаметр.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как правильно определить длину стопы – сделать это совсем просто.

Но есть и несколько методов, которыми пользоваться точно не стоит. Среди них: