Ось як визначити розмір пальця: найпростіший спосіб

Зазвичай розмір пальця потрібно дізнатися для того, аби підібрати вдалу каблучку – і не всі люди знають, як це правильно зробити. На щастя, є кілька простих лайфхаків, які у цьому допоможуть.

Якщо ви підбираєте каблучку в магазині, можна поміряти кілька розмірів, аж поки ви не знайдете той, що підходить найкраще. Але ось у випадку, якщо ви замовляєте перстень онлайн, краще не покладатися на удачу та попередньо перевірити розмір свого пальця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Silva.

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Як визначити розмір свого пальця?

Розмір каблучки в прикрас українського виробництва насправді є його внутрішнім діаметром, що вимірюється в міліметрах. Якщо діаметр пальця 16 міліметрів – тоді ваш розмір 16. Але якщо каблучка виготовлена за межами країни, тоді розмір визначити вже складніше, адже у світі немає єдиної системи розмірів для пальця.

Європейський розмір дорівнює довжині внутрішнього кола прикраси – але ця система діє не в усіх країнах цієї частини світу. І свої способи обчислення розміру каблучок існують також в Азії та Америці.



Розмір пальця можна легко визначити / Фото Pexels

Перш за все варто запам'ятати, що будь-які домашні способи вимірювання не можуть гарантувати стовідсоткової точності. І тут потрібно розглянути два випадки:

Ви не знаєте розмір кільця та не носите на ньому перстень . Тоді потрібно виміряти окружність пальця. Для цього візьміть тонку смужку паперу довжиною не більше 10 сантиметрів. Щільно обгорніть нею палець та відмітьте лінію стикування. Виміряйте довжину до позначки та поділіть отримане число на 3,14. Отриманий результат і буде вашим розміром!

. Тоді потрібно виміряти окружність пальця. Для цього візьміть тонку смужку паперу довжиною не більше 10 сантиметрів. Щільно обгорніть нею палець та відмітьте лінію стикування. Виміряйте довжину до позначки та поділіть отримане число на 3,14. Отриманий результат і буде вашим розміром! Ви не знаєте розмір, але маєте перстень, що добре сидить на пальці. Тоді потрібно виміряти внутрішній діаметр персня. Ювеліри радять робити це штангенциркулем – проте навряд чи цей інструмент знайдеться у вас вдома. Тож можна скористатися звичайною лінійкою та заміряти діаметр.

До речі, раніше ми вже розповідали, як правильно визначити довжину стопи – зробити це зовсім просто.

Але є й кілька методів, якими користуватися точно не варто. Серед них: