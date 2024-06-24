Томаты на огороде опылять не нужно, а вот если вы их выращиваете на подоконнике или балконе, тогда стоит опылить растение вручную, поскольку насекомым добраться до квартиры не так уж и легко, особенно, если у вас стоит специальная сетка, которая препятствует им залетать в помещение.

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Как опылить помидоры самостоятельно

Чтобы ускорить урожай, попробуйте самостоятельно опылить помидоры. В этом вам поможет электрическая зубная щетка. Вам нужно всего лишь включить щетку и коснуться ею цветов. Путем вибрации будет происходить опыление. Многие садоводы любят этот метод и считают его достаточно эффективным.

Также можно с помощью пальцев постучать цветок у его основания. Такое действие можно делать ежедневно по несколько раз. Такая хитрость дает фантастические результаты, поэтому вы 100% получите плоды. Повторяйте такое опыление систематически с момента открытия бутонов.



Опылить помидоры можно вручную / Фото Pexels

Чем подкормить помидоры

А еще в июле надо подкормить помидоры. Для этого надо воспользоваться подкормкой на основе минеральных удобрений с фосфором и калием. Для подкормки считается эффективным гумат калия, который стимулирует развитие растений.

В начале июля рекомендуется внести минералы, в середине месяца опрыскивать, а в конце удобрять органикой, используя золу и мочевину как народные методы.