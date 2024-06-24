Томати на городі запилювати не потрібно, а от якщо ви їх вирощуєте на підвіконні чи балконі, тоді варто запилити рослину вручну, оскільки комахам дістатися квартири не так вже й легко, особливо, якщо у вас стоїть спеціальна сітка, яка перешкоджає їм залітати в приміщення.

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Як запилити помідори самостійно

Щоб пришвидшити урожай, спробуйте самостійно запилити помідори. У цьому вам допоможе електрична зубна щітка. Вам потрібно всього лише увімкнути щітку та торкнутися нею квітів. Шляхом вібрації буде відбуватися запилення. Багато садівників люблять цей метод та вважають його досить ефективним.

Також можна за допомогою пальців постукати квітку біля її основи. Таку дію можна робити щодня по кілька разів. Така хитрість дає фантастичні результати, тож ви 100% отримаєте плоди. Повторюйте таке запилення систематично з моменту відкриття бутонів.



Запилити помідори можна вручну / Фото Pexels

Чим підживити помідори

А ще у липні треба підживити помідори. Для цього треба скористатися підживленням на основі мінеральних добрив з фосфором та калієм. Для підгодівлі вважається ефективним гумат калію, який стимулює розвиток рослин.

На початку липня рекомендується внести мінерали, в середині місяця обприскувати, а наприкінці удобрювати органікою, використовуючи золу та сечовину як народні методи.