5 правил организации маленькой кухни: она станет вдвое просторнее

Маленькая кухня – это реальность, с которой приходится мириться многим людям. А, впрочем, эта комната все еще остается самой посещаемой за день, а это значит, что над ее организацией нужно особенно постараться.

Независимо от того, или пространство большое, или маленькое, создание хорошо организованной кухни – это непростая задача, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, понимание нескольких лайфхаков помогут умело обустроить даже самую маленькую комнату.

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Избегайте дубликатов в покупках

Это правило касается и дубликатов в кухонной утвари, и одинаковых продуктов. На маленькой кухне каждая вещь должна иметь свое место – и его не найдется для нескольких копий тех же мисок или кастрюль. Убедитесь, что вы храните только те предметы, которые действительно используете.

Также попробуйте отдавать предпочтение многофункциональным кухонным инструментам, чтобы максимально эффективно использовать пространство.

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Следите за количеством контейнеров

Хранить все пластиковые контейнеры, что неизвестно как оказываются у вас дома – это далеко не лучшая идея. Особенно, если они занимают драгоценные полки на маленькой кухне. Лучше всего будет отобрать несколько из тех, которые вам действительно нужны, и поместить их в нижнюю полку на кухне. Остальные же вы можете или отдать кому-то, чтобы выбросить, или спрятать в другой шкаф в квартире.

Уберите мелкую бытовую технику

Борьба за место на столешнице с бытовой техникой может быть сложной. Впрочем, за исключением тех вещей, которые вы используете ежедневно, например кофеварка или тостер, остальные нужно убрать в шкафы и доставать только при необходимости.



Мелкую бытовую технику лучше убрать со столов / Фото Pexels

Защитите себя от беспорядка

В течение дня на кухне порой могут накапливаться вещи, которых там вообще не должно быть – например, кошелек, сумочка или ключи. Но если кухня у вас очень маленькая, лучше этого избегать. Пространство на столешницах очень ценное, и поэтому лучше подумать о том, чтобы добавить дополнительные крючки у входной двери, чтобы все вещи останавливались именно там, а не оказывались на кухне.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие вещи нужно забрать из кухни, ведь они прогоняют из дома деньги.

Создайте функциональное пространство

Когда говорится об организации пространства на кухне, функциональность должна быть вашим приоритетом. Кухня должна работать на вас: расставьте предметы повседневного потребления так, чтобы ими было удобно пользоваться.

Например, держите чашки возле кофеварки, а вот посуду и инструменты, которые используете реже, поместите выше и дальше.