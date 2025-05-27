Многие после покупки клубники просто сразу же кладут ее в холодильник и надеются, что этого окажется достаточно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, существует гораздо лучший способ хранения ягод.

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Как долго хранить клубнику?

Когда на полках магазина появляется сочная клубника, это значит, что лето уже совсем скоро! Впрочем, может быть очень неприятно принести клубнику домой, а через несколько дней обнаружить, что она начинает гнить. Поэтому многие ищут способы, которые помогут хранить ягоды хоть немного дольше.

Если вы положите клубнику в холодильник, это даст определенный результат, но для максимальной свежести ягод нужен особый подход. Лучший способ хранения клубники – это в прохладном, хорошо проветриваемом месте, например кладовка или подвал, в идеале с температурой 2 – 4 градуса.

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Именно такая среда обеспечивает контролируемую влажность и хороший поток воздуха, а это помогает предотвратить появление плесени и размокание ягод. Кроме того, существует также один хитрый лайфхак, который поможет вам сохранить клубнику свежей еще дольше.



Клубнику нужно правильно хранить / Фото Pexels

И для этого вам нужно будет использовать уксус. Приготовьте раствор из одной части белого уксуса и трех частей воды. Клубнику нужно замочить в такой смеси всего на 1 – 2 минуты, чтобы уничтожить все споры плесени и бактерии, которые могли в ней быть. После этого тщательно промойте ягоды и дайте им высохнуть.

После этого стеклянный или пластиковый контейнер нужно застелить бумажными полотенцами, чтобы они впитали лишнюю влагу. Разложите клубнику в один слой, а слои отделяйте бумажными полотенцами. Крышку оставляйте немного открытой, или сделайте в ней отверстия, чтобы создать циркуляцию воздуха.

И, конце концов, нужно поставить клубнику в прохладное, темное место. Если же вы хотите положить ягоды в холодильник, тогда лучше поместить их на нижние полки, где температура самая низкая.