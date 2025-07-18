Беспорядок в шкафу – это то, чего большинству людей не удается избежать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И однажды полки еще могут выглядеть опрятно и убрано, а уже на следующий день из них начинает высыпаться одежда.

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Для того, чтобы эффективно очистить шкаф и сохранить порядок надолго, нужно поставить себе несколько простых вопросов.

Сколько я хочу изменить?

Начать нужно с простого. Определите, сколько вещей вам нужно выбросить, переложить, а сколько – оставить, даст вам осознание четкой цели, которой вы должны достичь при организации шкафа.

Какую одежду я взяла бы в двухнедельную поездку?

Это поможет определить вашу любимую одежду – а также существенно ускорит очистку шкафа. Понимание, что есть одежда, от которой вы однозначно не хотите избавляться, поможет сразу же перейти к предметам под знаком вопроса.

Была бы я рада надеть это завтра?

Такой вопрос может поставить под сомнение множество вещей из вашего гардероба. Например, проверьте, ли одежда вам подходит и подходит, нравится ли вам, как она выглядит, все ли еще она стильная и в хорошем ли она состоянии.

Если мысль о том, чтобы одеть брюки или блузку завтра наполняет вас ужасом, не стоит держаться за такую одежду.

Когда я в последний раз это носила?

Этот вопрос станет хорошим показателем настоящей полезности вещи. Независимо от того, насколько сильно вы что-то любите, если вы его не используете, нет смысла хранить его в своем шкафу.



Не стоит хранить вещи, которые вы не носите / Фото Pexels

Как я чувствую себя, когда смотрю на эту одежду?

Многие любят саму мысль о том, чтобы иметь коллекцию сумок, туфель или платьев. И если у вас именно этот случай, стоит разместить эту одежду на виду, но выше уровня глаз, чтобы сохранить пространство и свою коллекцию.

Или я храню это из чувства вины, ностальгии или долга?

Шкафы часто становятся хранилищем эмоциональных вещей. Если вы храните платье подружки невесты, футболку с давнего отпуска или штаны, к которым хотите когда-то похудеть – этим вещам не место в вашем шкафу.

Они занимают драгоценное пространство и не оставляют вам места для одежды, которую вы носите ежедневно.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о простом лайфхак, что поможет организовать шкаф за 15 минут.

Устраивает ли меня уход за одеждой?

Если вещь кажется слишком сложной для ношения или ухода – например, ее нужно очень часто отправлять в химчистку – это может стать сигналом о том, что она нужна вам не так сильно, как вы думаете.