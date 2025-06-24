Будет дорого пахнуть: 4 экономных способа освежения воздуха в комнате
- Освежить воздух в комнате можно с помощью эфирных масел, кофейных зерен, ароматизированной воды и пряных трав.
- Рекомендуется проветривать комнаты ежедневно для поддержания свежести в доме.
Хороший запах в доме дарит ощущение уюта и комфорта. В комнате, которая имеет свежий аромат приятно отдыхать и проводить время. Некоторые специальные средства являются довольно химическими, поэтому вместо них можно воспользоваться подручными средствами.
Бороться с неприятными запахами в доме очень просто, пишет 24 Канал. Освежить дом можно благодаря многим способам. Чаще всего причиной плохого запаха являются предметы на кухне – умывальник, мусорная корзина, духовка и другие вещи. В комнате неприятный аромат может ощущаться через запыленные шторы, мебельную обивку и ковер.
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Чтобы устранить неприятные запахи и наполнить дом свежим и дорогим ароматом, предлагаем воспользоваться эффективными лайфхаками.
Эфирные масла
В бумажный пакет насыпьте соду и капните несколько капель любимого эфирного масла. Сода прекрасно поглощает неприятные запахи, а эфирное масло придаст дорогого запаха дома.
Кофейные зерна
Освежить дом можно с помощью кофейных зерен. Их надо пожарить на сильном огне. Приятный аромат сразу распространится на все комнаты, поэтому у вас возникнет ощущение, что ваш дом превратился в кофейню.
Кофейные зерна подарят приятный аромат / Фото Pexels
Ароматизированная вода
Сначала вскипятите воду в кастрюле и добавьте туда кожуру цитрусовых и специи – мяту, розмарин, гвоздику или корицу. Всего за несколько минут дом наполнится невероятно свежим запахом.
К слову! Комнату охладить можно без кондиционера. Что для этого надо сделать – читайте на сайте 24 Канала.
Пряные травы
Чтобы в комнатах всегда был хороший аромат, посадите на подоконнике мяту, базилик или розмарин. Это обеспечит вас всегда свежей зеленью, и наделит дом хорошим запахом.
Возьмите за привычку ежедневно проветривать комнаты и пускать свежий воздух. Даже несколько минут в день будут результативными, поэтому вы сразу почувствуете свежесть в доме.