Вам может показаться, что когда чехол на телефон пожелтел и потерял привлекательность, его нужно просто выбросить и заменить на новый. Впрочем, не спешите: несколько простых методов могут дать лучший результат, чем вы ожидали.

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Влажные салфетки

Они помогут устранить пыль и поверхностную грязь. Они также помогут справиться со свежими пятнами. Вам подойдут и гигиенические, и детские, и те, что используют для оргтехники.

Последние, кстати, будут наиболее эффективными, ведь содержат активные моющие средства, и смогут смыть не только пыль, но и грязь и жир.

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Хозяйственное мыло

Оно обладает очищающими и дезинфицирующими свойствами. Поэтому бонусом к чистой поверхности будет еще и отсутствие бактерий. Все, что вам нужно сделать, так это натереть предварительно смоченную в теплой воде накладку кусочком мыла. После этой обработки хорошо промойте чехол под водой.



Мыло может почистить чехол / Фото Pexels

Масло

Вы можете использовать и растительное, и вазелиновое масло. Оно может устранить следы от чернил, красок и фломастеров. Достаточно будет нанести несколько капель на сухую и чистую кожу или ватный диск и втереть в ту часть поверхности, где вы заметили пятно.

Сода

Вот это средство уже поможет очистить ваш чехол и отбелить его. Вам нужно насыпать несколько ложек средства в миску, а после этого капнуть туда немного воды и нашатырного спирта.

После этого перемешайте все и губкой нанесите на чехол. Смесью нужно тереть без лишних усилий, чтобы не оставить царапин. Подождите 15 – 20 минут и хорошо промойте накладку водой.