Вам може здатися, що коли чохол на телефон пожовтішав та втратив привабливість, його потрібно просто викинути та замінити на новий. Втім, не поспішайте: кілька простих методів можуть дати кращий результат, ніж ви очікували.

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Вологі серветки

Вони допоможуть усунути пил та поверхневий бруд. Вони також допоможуть впоратися зі свіжими плямами. Вам підійдуть і гігієнічні, і дитячі, й ті, що використовують для оргтехніки.

Останні, до речі, будуть найбільш ефективними, адже містять активні мийні засоби, і зможуть змити не тільки пил, але й бруд та жир.

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Господарське мило

Воно має очищувальні та дезінфекційні властивості. Тож бонусом до чистої поверхні буде ще й відсутність бактерій. Все, що вам потрібно зробити, так це натерти попередньо змочену в теплій воді накладку шматочком мила. Після цієї обробки добре промийте чохол під водою.



Мило може почистити чохол / Фото Pexels

Олія

Ви можете використати й рослинну, й вазелінову олію. Вона може усунути сліди від чорнил, фарб та фломастерів. Достатньо буде нанести кілька крапель на суху та чисту шкіру чи ватний диск та втерти у ту частину поверхні, де ви помітили пляму.

Сода

Ось цей засіб вже допоможе очистити ваш чохол та відбілити його. Вам потрібно насипати кілька ложок засобу у миску, а після цього крапнути туди трохи води та нашатирного спирту.

Після цього перемішайте усе та губкою нанесіть на чохол. Сумішшю потрібно терти без зайвих зусиль, аби не лишити подряпин. Почекайте 15 – 20 хвилин та добре промийте накладку водою.