Если вы ищете действенный и быстрый метод отбелить загрязненную одежду и вернуть серым вещам былую белизну, вы можете считать поиски законченными. С использованием этого лайфхака вещи будут выглядеть совсем новенькими.

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Как отбелить старые вещи

Этот метод поможет вам справиться с загрязнениями на всем: и на носках, и на старых полотенцах, и на обычной одежде. Возьмите все это вместе и забросьте в раковину. Замочите вещи в горячей воде и добавьте чашку порошка, столовую ложку средства для мытья посуды и четверть чашки пятновыводителя.

Вам нужно замочить одежду на час, а после этого постирать его, как обычно. И белье станет ярко-белым, а к тому же совсем не будет иметь запаха. Но если этот метод не сработал, вы можете воспользоваться несколькими другими проверенными способами.

Борная кислота

Она подойдет для хлопчатобумажных тканей и синтетики. Вам нужно всыпать несколько ложек кислоты в два литра едва теплой воды. Оставьте вещи так на два часа.



Отбелить вещи достаточно просто / Фото Pexels

Хозяйственное мыло и сода

Замочите вещи в теплой воде, и перед этим каждый предмет одежды натрите хозяйственным мылом. Добавьте в воду две ложки соды, хорошо перемешайте и оставьте на два часа. Мыло и сода прекрасно выедают желтизну.

Горчица

К этому способу нужно прибегать уже после того, как другие варианты не сработали, особенно в случае, если не поддается какое-то старое сложное пятно. Растворите две ложки горчицы в нескольких литрах горячей воды и замочите вещи на ночь. Вещи потом нужно сполоснуть и забросить в обычную стирку.