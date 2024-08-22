От жира не останется и следа: как отчистить газовую решетку

Решетка кухонной плиты со временем очень сильно загрязняется. Если периодически ее не мыть, то на ней накопится очень много жира. Обычная чистка может не справиться, поэтому надо применять несколько растворов, которые выведут жир с решетки.

Перед началом очистки надо понять, какая именно решетка стоит на газовой плитке. К примеру, эмалированная решетка является гладкой и блестящей и не подходит для механических повреждений. Чугунная решетка – тяжелая и не терпит агрессивных моющих средств, а вот стальные решетки являются самыми неприхотливыми.

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Чтобы решетки сияли, а вся грязь исчезла – рассказываем о самых популярных способах очистки.

Сода

Смешайте пищевую и кальциновую соду в соотношении 1:2, распределите субстанцию по решетке и оставьте на 60 минут. За это время произойдет химическая реакция, в результат которой жировые отложения начнут растворяться. После этого очистите все скребком и промойте водой.

Нашатырный спирт

Процедуру лучше проводить на свежем воздухе. Поставьте решетку в пакет, а потом распылите нашатырный спирт по всей поверхности. Завяжите и оставьте на ночь, а уже утром остатки нагара будет легко отчистить.

Горчичный порошок

Смешайте сухую горчицу с водой до консистенции пасты. Нанесите смесь на 2 часа и смойте влажной губкой. Для усиленного эффекта, сделайте смесь из 3 столовых ложек, 9% уксуса и 1 чайной ложки средства для мытья посуды.



Горчичный порошок помогает убрать грязь с решетки / Фото Pexels

Хозяйственное мыло

Это средство подойдет для чугунных и стальных решеток. Измельчите мыло и добавьте 150 миллиграммов канцелярского мыла в воду. Решетку опустите в кипящую смесь и оставьте на плите на час, а затем опустите в холодную воду. Нагар должен отойти вместе со слоем клея.

Уксус

С нагаром хорошо справляется 9% уксус. Поставьте решетку в ванну, налейте сверху уксус и оставьте на 2 часа. После этого загрязненные места соскребите скребком и смойте водой.