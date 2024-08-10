Как отбелить подошву на кроссовках: лучшие советы, о которых знают не все

Белая подошва кроссовок может испачкаться даже после нескольких раз активного ношения, а чтобы их приличный вид оставался как можно дольше, надо знать несколько лайфхаков, которые помогут сохранить их белизну.

В бытовых магазинах можно найти специальные спреи, которые помогают отбелить подошву, однако есть несколько замечательных лайфхаков, которые вы можете применить в домашних условиях.

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Зубная паста

Вещества, которые содержатся в зубной пасте способны удалить грязь с подошвы. Нанесите зубную пасту на старую зубную щетку и разотрите по всей поверхности. Дайте пасте высохнуть 5 минут, а после этого протрите ее влажной тряпкой.

Уксус и вода

Эта жидкость способна отбелить подошву, поэтому смешайте полстакана уксуса и полстакана воды и добавьте столовую ложку пищевой соды. Этой смесью смажьте подошву кроссовок, оставьте на несколько минут, а потом сотрите.

Перекись водорода

С помощью перекиси можно удалить желтизну, которая с подошвы распространилась на ткань. В миску налейте теплую воду, влейте внутрь бутылку перекиси и погрузите кроссовки на 30 минут, а потом почистите с помощью мягкой щетки и промойте большим количеством воды.

Жидкость для снятия лака

От желтизны подошвы помогает жидкость для снятия лака. Сначала протрите ее влажной салфеткой, а дальше ватным диском нанесите жидкость для снятия лака на желтый край подошвы, протрите и промойте влажной тканью. Чтобы усилить эффективность, ацетон можно смешать с небольшой ложкой соды.

Стиральный порошок и лимон

Столовую ложку порошка смешайте с лимонным соком до образования пасты. С помощью кисточки нанесите все на подошву и оставьте на 10 минут, а потом смойте теплой водой.

Резинка для карандашей

На подошвах бывают черные царапины, поэтому возьмите обычную резинку и потрите ею обувь. Важно использовать только резинку белого цвета.