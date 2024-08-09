Однако перед тем, как взяться за очистку хромовой сантехники, стоит знать несколько основных правил. Не используйте для чистки хрома щетку с жесткой щетиной. Это же касается и абразивной губки. Не используйте также никаких агрессивных порошков.

Читайте также Будут сиять как новые: чем помыть автомобильные фары

Впрочем отчистить покрытие можно несколькими домашними средствами, которые найдутся на каждой кухне.

Уксус

В жесткой воде остаются минералы, которые оставляют на хроме различные пятна и полосы. Чтобы их удалить, нужен очиститель, который будет содержать в своей основе кислоты. Но справиться с минеральными отложениями может разведенный в воде дистиллированный уксус.

В равных пропорциях смешайте уксус и воду (лучше использовать дистиллированную). Чтобы почистить хромированную сантехнику, окуните неабразивную губку в уксусный раствор. Для труднодоступных участков можете использовать старую зубную щетку.

Протрите раствором поверхность и подождите, что расщепились минеральные отложения. Если же минеральные отложения будут очень сильным, то используйте чистый уксус вместо раствора. После очистки поверхности надо промыть обычной водой и вытереть салфеткой из микрофибры.



Хромированную сантехнику легко отмыть дома / Фото Pexels

Пищевая сода

Если приборы из хрома загрязнены средствами для ванны, то блеск можно им вернуть благодаря мыльному раствору. В теплую воду надо добавить лишь несколько капель жидкости. В раствор окуните губку и протрите ею хромированную поверхность.

Чтобы избавиться от загрязнений со сложных поверхностей, в пищевую соду окуните зубную щетку. Абразивный эффект поможет удалить грязь. Далее поверхность надо будет промыть водой и вытереть салфеткой из микрофибры.

Кусок фольги

Скомканная алюминиевая фольга способна удалить пятна ржавчины с хрома. Сделайте теплый раствор на основе воды и средства для мытья посуды. Окуните шарик фольги в раствор и аккуратно потрите им пятно со ржавчиной. Фольга может обесцветиться от ржавчины, поэтому надо будет обновить шарик. Если отложения ржавчины очень сильные, то шарик можете погрузить в уксус.