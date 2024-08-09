Однак перед тим, як взятися за очищення хромової сантехніки, варто знати кілька основних правил. Не використовуйте для чищення хрому щітку з жорсткою щетиною. Це ж стосується й абразивної губки. Не використовуйте також ніяких агресивних порошків.

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Втім відчистити покриття можна кількома домашніми засобами, які знайдуться на кожній кухні.

Оцет

У жорсткій воді залишаються мінерали, які залишають на хромі різні плями та смуги. Щоб їх видалити, потрібен очищувач, який міститиме у своїй основі кислоти. Та впоратися з мінеральними відкладеннями може розведений у воді дистильований оцет.

У рівних пропорціях змішайте оцет і воду (краще використовувати дистильовану). Щоб почистити хромовану сантехніку, занурте неабразивну губку в оцтовий розчин. Для важкодоступних ділянок можете використовувати стару зубну щітку.

Протріть розчином поверхню та зачекайте, що розщепилися мінеральні відкладення. Якщо ж мінеральні відкладення будуть дуже сильним, то використовуйте чистий оцет замість розчину. Після очищення поверхні треба промити звичайною водою та витерти серветкою з мікрофібри.



Хромовану сантехніку легко відмити вдома / Фото Pexels

Харчова сода

Якщо прилади з хрому забруднені засобами для ванни, то блиск можна їм повернути завдяки мильному розчину. У теплу воду треба додати лише кілька крапель рідини. У розчин занурте губку та протріть нею хромовану поверхню.

Щоб позбутися забруднень зі складних поверхонь, у харчову соду занурте зубну щітку. Абразивний ефект допоможе видалити бруд. Далі поверхню треба буде промити водою та витерти серветкою з мікрофібри.

Шматок фольги

Зім’ята алюмінієва фольга здатна видалити плями іржі з хрому. Зробіть теплий розчин на основі води та засобу для миття посуду. Занурте кульку фольги в розчин та акуратно потріть нею пляму з іржею. Фольга може знебарвитися від іржі, тому треба буде поновити кульку. Якщо відкладення іржі дуже сильні, то кульку можете занурити в оцет.