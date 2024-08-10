Як відбілити підошву на кросівках: найкращі поради, про які знають не всі
Джерело:"Апостроф"
Біла підошва кросівок може забруднитися навіть після кількох разів активного носіння, а щоб їхній пристойний вигляд залишався якомога довше, треба знати кілька лайфхаків, які допоможуть зберегти їхню білизну.
У побутових магазинах можна знайти спеціальні спреї, які допомагають відбілити підошву, однак є кілька чудових лайфхаків, які ви можете застосувати в домашніх умовах.
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Зубна паста
Речовини, які містяться у зубній пасті здатні видалити бруд з підошви. Нанесіть зубну пасту на стару зубну щітку та розітріть по всій поверхні. Дайте пасті висохнути 5 хвилин, а після цього протріть її вологою ганчіркою.
Оцет та вода
Ця рідина здатна відбілити підошву, тому змішайте пів склянки оцту та пів склянки води й додайте столову ложку харчової соди. Цією сумішшю змастіть підошву кросівок, залишіть на кілька хвилин, а тоді зітріть.
Перекис водню
За допомогою перекису можна видалити жовтизну, яка з підошви поширилася на тканину. У миску налийте теплу воду, влийте всередину пляшку перекису та занурте кросівки на 30 хвилин, а тоді почистіть за допомогою м’якої щітки та промийте великою кількістю води.
Підошву можна відчистити в домашніх умовах / Фото Pexels
Рідина для зняття лаку
Від жовтизни підошви допомагає рідина для зняття лаку. Спочатку протріть її вологою серветкою, а далі ватним диском нанесіть рідина для зняття лаку на жовтий край підошви, протріть та промийте вологою тканиною. Щоб посилити ефективність, ацетон можна змішати з невеличкою ложкою соди.
Пральний порошок та лимон
Столову ложку порошку змішайте з лимонним соком до утворення пасти. За допомогою пензлика нанесіть все на підошву та залишіть на 10 хвилин, а тоді змийте теплою водою.
Гумка для олівців
На підошвах бувають чорні подряпини, тому візьміть звичайну гумку та потріть нею взуття. Важливо використовувати лише гумку білого кольору.