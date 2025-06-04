Как отмыть пригоревшие кастрюли: помогут 3 хитрых способа

Порой по неосторожности, кастрюли и сковородки могут пригорать. Нагар не только делает посуду неэстетичной, но и не позволяет полноценно ею пользоваться для приготовления пищи. Есть один способ, который позволит отчистить пригоревшие кастрюли за считанные минуты.

Перед тем, как приступать к чистке, хозяйки узнают, какие средства подходят к тому или иному материалу, из которого сделаны кастрюли, пишет 24 Канал.

Смотрите также Не мусор, а ценный ресурс: вот 5 способов использования апельсиновых корок

Соль вредна для нержавеющего материала, кислота – для эмали, а сода – для алюминия. Антипригарные покрытия могут испортиться от абразивных веществ. Эти рекомендации помогут избежать вероятной порчи посуды.

Как отчистить нагар с кастрюли

Убрать с кастрюли и сковородки нагар можно с помощью фольги и соды. Нужно покрыть пригоревший участок 3 столовыми ложками соды и добавить немного воды для образования пасты.

До речі, знайти каструлі за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Оставьте средство на определенное время, а потом сомкните фольгу и потрите ею грязный участок. После того, как нагар исчезнет, посуду можно помыть обычной водой.



Нагар с посуды можно легко убрать / Фото Pexels

Есть еще один способ, который заключается в том, чтобы соединить соду с уксусом. Это средство подходит для всех кастрюль, кроме алюминиевой и эмалевой. Сначала разведите воду с уксусом в одинаковом соотношении и добавьте 2 чайные ложки соды, оставив раствор на 30 минут.

Уже через некоторое время нагар станет мягче, поэтому его будет можно соскрести лопаткой или протереть обычной губкой.

Кстати! Если в холодильнике образуется конденсат, то это может свидетельствовать о нескольких вещах. Почему появляется конденсат в холодильнике больше расписали в нашем материале.

Сочетание соды с солью поможет отмыть пригоревшую кастрюлю из нержавеющего материала. Соду и соль надо взять в одинаковой пропорции по 100 граммов, и насыпать на дно. Далее налейте 50 граммов воды до образования кашицы. Оставьте все на ночь, а утром тщательно промойте.