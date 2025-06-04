Як відмити пригорілі каструлі: допоможуть 3 хитрі способи
- Для очищення пригорілих каструль можна використовувати фольгу та соду, покриваючи пригорілі ділянки пастою з соди та води.
- Поєднання соди з оцтом ефективне для більшості каструль, окрім алюмінієвих та емальованих, залишаючи розчин на 30 хвилин для пом'якшення нагару.
Часом через необережність, каструлі та сковорідки можуть пригорати. Нагар не лише робить посуд неестетичним, але й не дозволяє повноцінно ним користуватися для приготування їжі. Є один спосіб, який дозволить відчистити пригорілі каструлі за лічені хвилини.
Перед тим, як братися до чищення, господині дізнаються, які засоби підходять до того чи іншого матеріалу, з якого зроблені каструлі, пише 24 Канал.
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Сіль є шкідливою для нержавіючого матеріалу, кислота – для емалі, а сода – для алюмінію. Антипригарні покриття можуть зіпсуватися від абразивних речовин. Ці рекомендації допоможуть уникнути ймовірного псування посуду.
Як відчистити нагар з каструлі
Прибрати з каструлі та сковорідки нагар можна за допомогою фольги та соди. Потрібно покрити пригорілу ділянку 3 столовими ложками соди й додати трохи води для утворення пасти.
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Залишіть засіб на певний час, а тоді зімніть фольгу й потріть нею брудну ділянку. Після того, як нагар зникне, посуд можна помити звичайною водою.
Нагар з посуду можна легко прибрати / Фото Pexels
Є ще один спосіб, який полягає в тому, щоб з’єднати соду з оцтом. Цей засіб підходить для всіх каструль, крім алюмінієвої та емалевої. Спочатку розведіть воду з оцтом в однаковому співвідношенні й додайте 2 чайні ложки соди, залишивши розчин на 30 хвилин.
Вже через певний час нагар стане м’якшим, тож його буде можна зішкрібати лопаткою чи протерти звичайною губкою.
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Поєднання соди з сіллю допоможе відмити пригорілу каструлю з нержавіючого матеріалу. Соду та сіль треба взяти в однаковій пропорції по 100 грамів, та насипати на дно. Далі налийте 50 грамів води до утворення кашки. Залишіть все на ніч, а вранці ретельно промийте.