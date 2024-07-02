Как убрать накипь с электрочайника: лучшие советы, которые действительно работают

Электрический чайник упрощает кипячение воды гораздо быстрее, чем это делает газовый. Однако вода из-под крана может накапливать осадок на нем, поэтому время от времени его надо очищать.

Минеральные соли из воды можно заметить на дне чайника или на стекле. Это будет признаком, что девайс нужно отчищать. Благодаря нескольким методам сделать это можно достаточно просто.

Смотрите также Вот почему рис не получается рассыпчатым: одна ошибка, которая портит всю кашу

Вода и уксус

Это один из самых распространенных методов удаления накипи. Половину чайника залейте водой и добавьте немного уксуса. Использовать надо дистиллированную воду, которая не оставит осадка. Включите чайник и доведите до кипения.

Тогда оставьте воду с уксусом на 10 минут, а потом еще раз залейте чистую воду и прокипятите ее, чтобы убрать запах уксуса. Эту воду тоже надо будет вылить.



Отчистить накипь помогает уксусный раствор / Фото Pexels

Если же внутри еще остались следы извести, то уберите их с помощью губки или небольшого количества пищевой соды, а тогда еще раз промойте чайник. В случае, если запах все еще будет ощущаться – не поленитесь промыть девайс еще раз.

Также можете очистить фильтр для воды или картридж фильтра. Опустите его под воду и протрите тканью или замочите в смеси воды и уксуса на несколько минут.

Не забывайте очистить чайник снаружи. Протрите его губкой или салфеткой, смочив ее в растворе моющего средства. Также можно использовать пищевую соль, которая удаляет стойкие пятна. После этого протрите чайник насухо.

В случае, если под руками не будет пищевой соли – воспользуйтесь лимонной кислотой. Для этого надо наполнить чайник водой и влить в него 2 – 3 столовые ложки лимонного сока или 2 столовые ложки пищевой лимонной кислоты. Вскипятите раствор, а потом вымойте остатки еще одним или двумя кипячениями.