Як прибрати накип з електрочайника: найкращі поради, які справді працюють

Електричний чайник спрощує кип’ятіння води набагато швидше, ніж це робить газовий. Однак вода з-під крана може накопичувати осад на ньому, тому час від часу його треба очищувати.

Мінеральні солі з води можна помітити на дні чайника або на склі. Це буде ознакою, що девайс потрібно відчищувати. Завдяки кільком методам зробити це можна досить просто.

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Вода та оцет

Це один з найпоширеніших методів видалення накипу. Половину чайника залийте водою та додайте трохи оцту. Використовувати треба дистильовану воду, яка не залишить осаду. Увімкніть чайник та доведіть до кипіння.

Тоді залишіть воду з оцтом на 10 хвилин, а тоді ще раз залийте чисту воду та прокип’ятіть її, аби забрати запах оцту. Цю воду теж треба буде вилити.



Відчистити накип допомагає оцтовий розчин / Фото Pexels

Якщо ж всередині ще залишилися сліди вапна, то приберіть їх за допомогою губки чи невеликої кількості харчової соди, а тоді ще раз промийте чайник. У випадку, якщо запах все ще буде відчуватися – не полінуйтеся промити девайс ще раз.

Також можете очистити фільтр для води чи картридж фільтра. Опустіть його під воду та протріть тканиною або ж замочіть в суміші води та оцту на кілька хвилин.

Не забувайте очистити чайник зовні. Протріть його губкою чи серветкою, змочивши її в розчині миючого засобу. Також можна використовувати харчову сіль, яка видаляє стійкі плями. Після цього протріть чайник насухо.

У випадку, якщо під руками не буде харчової солі – скористайтеся лимонною кислотою. Для цього треба наповнити чайник водою та влити в нього 2 – 3 столові ложки лимонного соку або 2 столові ложки харчової лимонної кислоти. Закип’ятіть розчин, а тоді вимийте залишки ще одним чи двома кип’ятіннями.