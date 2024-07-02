Іноді після приготування рис стає липким та неприємним на дотик та на смак – попри те, що ви, здавалося б, зробити все правильно. Втім, скоріш за все, ви все ж припустилися однієї поширеної помилки.

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Як правильно готувати рис

Рис – це не дуже дорога крупа, але для приготування її потрібно все ж знати одну хитрість. Щойно ви її засвоїте, каша буде вдаватися кожного разу. І ось вона – води потрібно додавати рівно вдвічі більше, аніж рису.

Наприклад, спершу ви кладете в каструлю дві склянки рису, а потім заливаєте 4 склянки води. Після цього потрібно взяти дерев'яну ложку та акуратно перемішати вміст каструлі. Втім, перемішувати весь час не тільки не обов'язково, але й шкідливо, інакше рис стане липким. Буде цілком достатньо тільки одного помішування на початку.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Після цього каструлю потрібно поставити на вогонь та довести до кипіння. Потім вогонь варто зменшити до найнижчого рівня, аби рис кипів, і накрити його кришкою. Всього 15 хвилин – і рис буде ідеально готовий. Та після того, як ви насиплете його до миски, його потрібно перемішати виделкою, аби крупа розпушилася.



Рис можна ідеально приготувати / Фото Pexels

Дуже часто під час приготування до каші додають надто багато води, і саме це призводить до неприємної липкості та надмірної м'якості каші. Навіть якщо вам здається, що води замало, не варто додавати її більше.