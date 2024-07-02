Іноді після приготування рис стає липким та неприємним на дотик та на смак – попри те, що ви, здавалося б, зробити все правильно. Втім, скоріш за все, ви все ж припустилися однієї поширеної помилки.
Цікаво Організовані люди ніколи не тримають ці 5 речей у своїй ванній кімнаті
Як правильно готувати рис
Рис – це не дуже дорога крупа, але для приготування її потрібно все ж знати одну хитрість. Щойно ви її засвоїте, каша буде вдаватися кожного разу. І ось вона – води потрібно додавати рівно вдвічі більше, аніж рису.
Наприклад, спершу ви кладете в каструлю дві склянки рису, а потім заливаєте 4 склянки води. Після цього потрібно взяти дерев'яну ложку та акуратно перемішати вміст каструлі. Втім, перемішувати весь час не тільки не обов'язково, але й шкідливо, інакше рис стане липким. Буде цілком достатньо тільки одного помішування на початку.
Після цього каструлю потрібно поставити на вогонь та довести до кипіння. Потім вогонь варто зменшити до найнижчого рівня, аби рис кипів, і накрити його кришкою. Всього 15 хвилин – і рис буде ідеально готовий. Та після того, як ви насиплете його до миски, його потрібно перемішати виделкою, аби крупа розпушилася.
Рис можна ідеально приготувати / Фото Pexels
Дуже часто під час приготування до каші додають надто багато води, і саме це призводить до неприємної липкості та надмірної м'якості каші. Навіть якщо вам здається, що води замало, не варто додавати її більше.