Иногда после приготовления рис становится липким и неприятным на ощупь и на вкус – несмотря на то, что вы, казалось бы, сделать все правильно. Впрочем, скорее всего, вы все же допустили одну распространенную ошибку.

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Как правильно готовить рис

Рис – это не очень дорогая крупа, но для приготовления ее нужно все же знать одну хитрость. Как только вы ее усвоите, каша будет удаваться каждый раз. И вот она – воды нужно добавлять ровно вдвое больше, чем риса.

Например, сначала вы кладете в кастрюлю два стакана риса, а затем заливаете 4 стакана воды. После этого нужно взять деревянную ложку и аккуратно перемешать содержимое кастрюли. Впрочем, перемешивать все время не только не обязательно, но и вредно, иначе рис станет липким. Будет вполне достаточно только одного помешивания в начале.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

После этого кастрюлю нужно поставить на огонь и довести до кипения. Затем огонь стоит уменьшить до самого низкого уровня, чтобы рис кипел, и накрыть его крышкой. Всего 15 минут – и рис будет идеально готов. Но после того, как вы насыплете его в миску, его нужно перемешать вилкой, чтобы крупа разрыхлилась.



Рис можно идеально приготовить / Фото Pexels

Очень часто во время приготовления к каше добавляют слишком много воды, и именно это приводит к неприятной липкости и чрезмерной мягкости каши. Даже если вам кажется, что воды мало, не стоит добавлять ее больше.