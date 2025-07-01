Ванная будет блестеть от чистоты: вот как очистить швы между плиткой
- Для очистки швов между плиткой можно использовать зубную пасту, перекись водорода, лимон и уксус.
- Каждое из этих средств эффективно удаляет загрязнения, делая швы чистыми и белоснежными.
Очищать швы можно химическими средствами, однако помогают даже подручные средства, которые стоят копейки. Они также эффективны и даже способны удивить результатом.
Швы между плиткой требуют регулярного ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante Plusmag. На них скапливается грязь, а в худшем случае плесень. Чтобы избавиться от проблемы, советуем воспользоваться одним из нескольких народных способов.
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Зубная паста
Наше ежедневное средство для чистки зубов способно отбелить швы между плиткой. Нужно на старую зубную щетку выжать небольшое количество пасты, а потом легкими движениями очистить швы.
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Перекись водорода
Если в ванной на швах сильное загрязнение, тогда с ним прекрасно справится перекись водорода. Для раствора понадобится 250 миллиграммов горячей воды и 2 столовые ложки перекиси. Протирать швы стоит мягкой губкой, смоченной в растворе, а после мытья все промойте чистой водой.
Перекись водорода отчищает швы плитки / Фото Pexels
Лимон
Обычный лимон способен отчистить грязь между плиткой. Нужно разрезать фрукт пополам и погрузить в соль. Этим кусочком нужно отчищать швы, а потом оставить на час, чтобы кислота подействовала и смыть все чистой водой.
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Уксус
Для раствора налейте стакан уксуса в емкость с добавлением столовой ложки жидкости для мытья посуды. Все перемешайте и старой зубной щеткой протрите все швы между плиткой.
Каждый из этих средств помогает вывести загрязнения, поэтому швы снова станут чистыми и белоснежными.