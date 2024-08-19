Отчистить накипь можно несколькими подручными средствами. Все они просты в использовании, надо только знать, что именно использовать и как именно. В материале расскажем о 3 самых популярных хитростях.

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Уксус

Хорошо помогает избавиться от накипи внутри утюга обычный столовый уксус, который надо развести в соотношении 1:3 с водой. Залейте в резервуар, максимально разогрейте и нажмите на выпуск пара. В это время утюг надо разместить над раковиной. Процедуру повторите несколько раз до момента, пока в раковину не будет сливаться чистая жидкость без следов грязи.

Минеральная вода

С накипью помогает бороться минеральная вода. При нагревании она вступает в химическую реакцию с накипью и превращает ее в растворимую соль. Здесь надо повторить то же, что и в предыдущем случае. Налейте минералку в резервуар, разогрейте и держа над раковиной выпускайте пар с загрязнениями.

Лимонная кислота

От накипи также хорошо помогает лимонная кислота. В 200 миллиграммах воды надо развести 25 граммов лимонной кислоты. Хорошо все размешайте, чтобы растворить гранулы. Полученный раствор влейте в резервуар и максимально включите утюг.

Когда прибор разогреется, выключите его и несколько раз выпустите пар, держа утюг подошвой вниз. Будьте очень осторожными, поскольку пар очень горячий и будет выходить рывками вместе с отложениями.