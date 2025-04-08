Обычная стирка не поможет вывести жвачку, пишет 24 Канал. Для того, чтобы без проблем убрать липкое содержимое с ткани, стоит воспользоваться одним из народных методов.

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Если вещь дорогая, то ее стоит сразу отдать в химчистку, где вещь обработают специальной жидкостью. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и народными средствами.

Средство для мытья посуды

Благодаря ему удастся легко расщепить жирные пятна и быстро удалить жвачку с одежды. Несколько капель нанесите на жевательную резинку и потрите липкую массу старой зубной щеткой в течение минуты, а потом соскребите жвачку ножом. Далее одежду нужно постирать в стиральной машинке.

Замораживание

Под воздействием низких температур сладкая жвачка теряет клейкие свойства и легко отходит от ткани. Заверните вещь, к которой прилипла жвачка в целлофановый пакет и положите в холодильник на 2 часа, а после указанного времени жвачку нужно легко отодрать ножом.

Обработка льдом

Жевательную резинку можно отчистить кусочком льда. Если места в морозилке нет, тогда нужно вытащить лед и положить на жвачку. Оставить на некоторое время, а потом забрать. Резинка подмерзнет и легко снимется с любой ткани.

Как отчистить жвачку льдом: смотрите видео

Уксус

Вскипятите 100 миллиграммов уксуса, а потом жидкость нанесите на жвачку и потрите жесткой стороной. Делать такую манипуляцию нужно до тех пор, пока жвачка не отстанет от ткани. Чтобы избежать резкого запаха, постирайте одежду с ополаскивателем.

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Утюг

Положите на жвачку, которая приклеилась к одежде – картон или маленький лоскуток ткани. Далее эту часть надо погладить и дождаться, когда резинка приклеится к картону или к лоскутку ткани.