Звичайне прання не допоможе вивести жуйку, пише 24 Канал. Для того, щоб без проблем прибрати липкий вміст з тканини, варто скористатися одним із народних методів.

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Якщо річ дорога, то її варто одразу віддати у хімчистку, де річ оброблять спеціальною рідиною. Якщо такої можливості немає, то можна скористатися й народними засобами.

Засіб для миття посуду

Завдяки ньому вдасться легко розщепити жирні плями й швидко видалити жуйку з одягу. Кілька крапель нанесіть на жувальну гумку й потріть липку масу старою зубною щіткою впродовж хвилини, а тоді зішкребіть жуйку ножем. Далі одяг потрібно випрати у пральній машинці.

Заморожування

Під впливом низьких температур солодка жуйка втрачає клейкі властивості та легко відходить від тканини. Загорніть річ, до якої прилипла жуйка в целофановий пакет й покладіть в холодильник на 2 години, а після зазначного часу жуйку потрібно легко віддерти ножем.

Обробка льодом

Жувальну гумку можна відчистити шматочком льоду. Якщо місця у морозилці немає, тоді потрібно витягнути лід й покласти на жуйку. Залишити на деякий час, а тоді забрати. Гумка підмерзне й легко зніметься з будь-якої тканини.

Як відчистити жуйку льодом: дивіться відео

Оцет

Закип’ятіть 100 міліграмів оцту, а тоді рідину нанесіть на жуйку й потріть жорсткою стороною. Робити таку маніпуляцію потрібно до того часу, поки жуйка не відстане від тканини. Щоб уникнути різкого запаху, виперіть одяг з ополіскувачем.

Цікаво! У Сінгапурі з 1992 року діє заборона на жувальну гумку. У чому причина дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.

Праска

Покладіть на жуйку, яка приклеїлась до одягу – картон чи маленький клаптик тканини. Далі цю частину треба попрасувати й дочекатися, коли гумка приклеїться до картону чи до клаптика тканини.