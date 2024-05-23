Цвет волос способен изменить внешний вид и, безусловно, подчеркнуть индивидуальность. Уже много лет колорирование является довольно популярным, поскольку придает волосам оттенок естественного цвета. Этот процесс придает волосам живой блеск и объем.

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Как отличить окрашивание от колорирования

Окрашивание волос – популярная beauty-процедура, которая сопровождается нанесением на волосяные стержни специальной смеси для изменения натурального цвета. К ней прибегают, чтобы скрыть седину, кардинально изменить имидж или сделать естественный оттенок прядей более насыщенным и ярким.

А вот с колорированием все несколько сложнее. Этот процесс не является таким быстрым, как окрашивание, впрочем имеет существенные отличия. Колорирование предусматривает добавление бликов определенного оттенка к основному цвету волос, а окрашивание полностью меняет цвет волос на новый однородный оттенок.



Колорирование придает волосам природный оттенок / Фото Unsplash

Колорирование позволяет достичь определенного милированного эффекта. Если окрашивание является более резким, контрастным и выразительным, то колорирование создает плавные и натуральные переходы между цветами.

В основном колорирование подходит тем, кто хочет, чтобы волосы имели натуральный вид. Это лучший метод для девушек, которые избегают радикальных изменений.

Окрашивание и колорирование способны одинаково скрыть седину, впрочем в первом случае краска ляжет на волосах насыщеннее, а при колорировании оттенок будет подобран максимально близко к естественному цвету волос.