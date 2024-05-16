Люди уже веками выращивают розы, но иногда до сих пор путают эти кусты с шиповником. Они действительно достаточно похожи – из-за того, что являются представителями одного семейства с названием розоцветные. Впрочем, различия существуют, и их нужно знать.

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В чем отличие розы от шиповника

Главные отличия можно заметить во время цветения – розы "пушистые", с большим количеством лепестков, тогда как шиповник имеет всего скромные пять. А осенью розу от шиповника отличат даже дети, ведь на последней появляются ярко-оранжевые и красные ягоды.

Но если вам нужно высадить куст, по одному только побегу бывает непросто определить, действительно ли он принадлежит розе, или шиповнику.

Первое, на что вам нужно обратить внимание – стебли розы будут более красными и деревянными по сравнению с побегами шиповника – они тоньше, зеленые на моменте образования.

На веточке розы обычно можно найти три или пять листочков, тогда как у шиповника – семь, а верхний лист к тому же непарный. Впрочем, из каждого правила есть исключения, и есть сорта вьющихся роз, которые также имеют по семь листьев.

Можно отличить два растения и по цвету листьев – у розы воло будет твердое, гладкое и темно-зеленое. Кончики листьев немного закругленные. Зато у шиповника листья будут резные, светлые, с матовым шероховатым покрытием и заострением у кончика. Края таких листьев не всегда ровные, могут быть шипы.

Розы имеют некоторые шипы, но они достаточно большие, зато на шиповнике их будет гораздо больше и они будут мельче.



Роза может напоминать шиповник / Фото Pexels

Что делать, чтобы роза не превратилась в шиповник?

Да, такое действительно может случиться – ведь розы могут иметь свою корневую систему, или привитые к прикорневой части шиповника. Кстати, в этом случае растение будет гораздо более выносливым. И если вы заметили, что от корня розы идут новые побеги, вам нужно внимательно их рассмотреть.

Если цвет новых веток – зеленый, это может быть сигналом того, что у вас растет шиповник. Их нужно удалить, иначе они могут вернуть вашему растению "статус" шиповника. Осторожно раскопайте землю возле куста и срежьте у корня все побеги, что расположены ниже места прививки.

Те, что выше, можно оставить – на них впоследствии расцветут розы.