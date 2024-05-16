Люди вже століттями вирощують троянди, але іноді й досі плутають ці кущі із шипшиною. Вони дійсно досить схожі – через те, що є представниками одного сімейства із назвою розоцвіті. Втім, відмінності існують, і їх потрібно знати.

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У чому відмінність троянди від шипшини

Головні відмінності можна помітити під час цвітіння – троянди "пухнасті", із великою кількістю пелюсток, тоді як шипшина має всього скромні п'ять. А восени троянду від шипшини відрізнять навіть діти, адже на останній з'являються яскраво-помаранчеві та червоні ягоди.

Та якщо вам потрібно висадити кущ, по самому лише пагону буває непросто визначити, чи справді він належить троянді, чи шипшині.

Перше, на що вам потрібно звернути увагу – стебла троянди будуть більш червоними та дерев'яними порівняно із пагонами шипшини – вони тонші, зелені на моменті утворення.

На гілочці троянди зазвичай можна знайти три чи п'ять листочків, тоді як у шипшини – сім, а верхній лист до того ж непарний. Втім, з кожного правила є винятки, і є сорти витких троянд, які також мають по сім листків.

Можна відрізнити дві рослини і за кольором листя – у троянди воло буде тверде, гладеньке та темно-зелене. Кінчики листя трохи заокруглені. Натомість в шипшини листя буде різьблене, світле, з матовим шорстким покриттям та загостренням біля кінчика. Краї такого листя не завжди рівні, можуть бути шипи.

Троянди мають деякі шипи, але вони досить великі, натомість на шипшині їх буде набагато більше і вони будуть дрібнішими.



Троянда може нагадувати шипшину / Фото Pexels

Що робити, щоб троянда не перетворилася на шипшину?

Так, таке справді може трапитися – адже троянди можуть мати свою кореневу систему, або ж щеплені до прикореневої частини шипшини. До речі, в цьому випадку рослина буде набагато більш витривалою. І якщо ви помітили, що від кореня троянди йдуть нові пагони, вам потрібно уважно їх розглянути.

Якщо колір нових гілок – зелений, це може бути сигналом того, що у вас росте шипшина. Їх потрібно видалити, інакше вони можуть повернути вашій рослині "статус" шипшини. Обережно розкопайте землю біля куща та зріжте біля кореня всі пагони, що розташовані нижче від місця щеплення.

Ті, що вище, можна залишити – на них згодом розквітнуть троянди.