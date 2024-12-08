От известкового налета не будет следа: как быстро отмыть душевую лейку

На душевой лейке часто появляется известковый налет. Он выглядит не совсем эстетично да и мыться такой лейкой не очень приятно. Если у вас есть такая проблема, то не стоит бежать в магазин за новой лейкой. Достаточно будет воспользоваться одним действенным методом.

Душевую лейку не всегда легко отмыть, особенно если на ней есть сильный налет, пишет 24 Канал. Опытные хозяйки знают много секретов, поэтому рассказываем вам о самых популярных из них.

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Чем отмыть известковый налет на душевой лейке

Сначала ее надо открутить, снять и специальное средство от налета. Вы можете приобрести его в любом магазине с бытовой химией. Впрочем секрет заключается в том, чтобы лейку завернуть в полиэтиленовый пакет и оставить на 15 минут. После этого лейка будет блестеть. Надо ее только смыть водой и закрутить обратно. Об этом лайфхак рассказала блогер Диана Гологовец, впрочем есть еще немало других способов отмыть лейку.

Очистка лейки содой

В глубокой емкости надо развести половину стакана соды и теплой воды так, чтобы по консистенции это напоминало зубную пасту. Все хорошо перемешайте, наденьте перчатки и смажьте лейку этой кашицей. Все оставьте на 25 минут, потрите щеткой или губкой и смойте водой. Благодаря этому методу налета на лейке не будет.



Лейку душа можно легко очистить / Фото Pexels

Очистка лейки лимонной кислотой

С налетом прекрасно справляется лимонная кислота. В кастрюлю всыпьте 25 граммов средства и залейте 500 миллилитрами горячей воды. Внутрь поставьте насадку для душа и оставьте в этом растворе отмокать. Через 30 минут уберите и протрите налет щеткой.

Очистка лейки солью

Прекрасно налет очищает обычный лимон и соль. Нужно половину лимона посыпать солью и натереть фруктом душевую лейку. Оставьте на 10 минут, потрите губкой, включите горячей водой и почистите пока полностью не удалит налет. Этот метод работает только для новых накипей. Соль их хорошо растворяет, а лимон дает блеск хромированным поверхностям.