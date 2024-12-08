Від вапняного нальоту не буде сліду: як швидко відмити душову лійку

На душовій лійці часто з’являється вапняний наліт. Він виглядає не зовсім естетично та й митися такою лійкою не дуже приємно. Якщо у вас є така проблема, то не варто бігти в магазин за новою лійкою. Достатньо буде скористатися одним дієвим методом.

Душову лійку не завжди легко відмити, особливо якщо на ній є сильний наліт, пише 24 Канал. Досвідчені господині знають багато секретів, тож розповідаємо вам про найпопулярніші з них.

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Чим відмити вапняний наліт на душовій лійці

Спочатку її треба відкрутити, зняти й спеціальний засіб від нальоту. Ви можете придбати його в будь-якому магазині з побутовою хімією. Втім секрет полягає в тому, аби лійку загорнути в поліетиленовий пакет та залишити на 15 хвилин. Після цього лійка буде блищати. Треба її лише змити водою й закрутити назад. Про цей лайфхак розповіла блогерка Діана Гологовець, втім є ще чимало інших способів відмити лійку.

Очищення лійки содою

У глибокій ємності треба розвести половину склянки соди й теплої води так, щоб за консистенцією це нагадувало зубну пасту. Все добре перемішайте, одягніть рукавички та змастіть лійку цією кашкою. Все залишіть на 25 хвилин, потріть щіткою чи губкою й змийте водою. Завдяки цьому методу нальоту на лійці не буде.



Лійку душа можна легко очистити / Фото Pexels

Очищення лійки лимонною кислотою

З нальотом чудово справляється лимонна кислота. У каструлю всипте 25 грамів засобу й залийте 500 мілілітрами гарячої води. Всередину поставте насадку для душу й залишіть в цьому розчині відмокати. Через 30 хвилин заберіть й протріть наліт щіткою.

Очищення лійки сіллю

Чудово наліт очищує звичайний лимон та сіль. Потрібно половину лимона посипати сіллю й натерти фруктом душову лійку. Залишіть на 10 хвилин, потріть губкою, увімкніть гарячою водою й почистіть поки повністю не видалить наліт. Цей метод працює лише для нових накипів. Сіль їх добре розчиняє, а лимон дає блиск хромованим поверхням.