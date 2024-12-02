Чем помыть холодильник внутри: чудо-средство, которое уберет плохой запах

Холодильник нужно мыть хотя бы раз в неделю. Это важно делать для того, чтобы удалить все загрязнения и избавиться от плохого запаха. Большинство из нас моют холодильник обычной смоченной тряпкой, впрочем советуем вам использовать одно действенное средство.

Иногда пища в холодильнике выделяет различные запахи, поэтому надо регулярно прибегать к мытью холодильника, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Кроме того, за несколько дней в холодильнике накапливаются липкие пятна, поэтому от них тоже надо избавиться.

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Чем надо мыть холодильник

Блогер рассказала, что холодильник можно отмыть без усилий. Для раствора нужно смешать 1 чайную ложку лимонной кислоты с 300 миллиграммами горячей воды. Жидкость можно перелить в бутылку с пульверизатором, чтобы легче распределять ее на холодильнике.

Перед мытьем можно посыпать полки содой, которая действует как мягкий абразив, а сверху уже сбрызнуть средством. Благодаря этому лайфхаку все пятна легко отойдут, а от плохого запаха ничего не останется.

Средство для мытья холодильника: смотрите видео

Холодильник также можно помыть благодаря жидкому средству для мытья посуды. Оно подойдет для несложных загрязнений. Губку нужно смочить в средстве и пройтись проблемными местами, а остатки раствора убрать с помощью тряпки смоченной в теплой воде.

Жирные пятна с холодильника можно вывести порошком горчицы. Он стоит довольно дешево, но является достаточно действенным.

Мытье уксусом считается довольно эффективным, впрочем минус заключается в том, что некоторое время холодильник придется проветривать. Небольшое количество уксуса надо развести в воде комнатной температуры и протереть раствором холодильник. Средство уберет плохой запах и дезинфицирует холодильник.