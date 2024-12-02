Чим помити холодильник всередині: чудозасіб, який прибере поганий запах

Холодильник треба мити хоча б раз на тиждень. Це важливо робити для того, щоб видалити всі забруднення й позбутися поганого запаху. Більшість з нас миють холодильник звичайною змоченою ганчіркою, втім радимо вам використовувати один дієвий засіб.

Часом їжа в холодильнику виділяє різноманітні запахи, тому треба регулярно вдаватися до миття холодильника, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Окрім того, за кілька днів у холодильнику накопичуються липкі плями, тому від них теж треба позбутися.

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Чим треба мити холодильник

Блогерка розповіла, що холодильник можна відмити без зусиль. Для розчину потрібно змішати 1 чайну ложку лимонної кислоти з 300 міліграмами гарячої води. Рідину можна перелити в пляшку з пульверизатором, щоб легше розподіляти її на холодильнику.

Перед миттям можна посипати полиці содою, яка діє як м’який абразив, а зверху вже збризнути засобом. Завдяки цьому лайфхаку всі плями легко відійдуть, а від поганого запаху нічого не залишиться.

Засіб для миття холодильника: дивіться відео

Холодильник також можна помити завдяки рідкому засобу для миття посуду. Він підійде для нескладних забруднень. Губку потрібно змочити в засобі й пройтися проблемними місцями, а залишки розчину забрати за допомогою ганчірки змоченій в теплій воді.

Жирні плями з холодильника можна вивести порошком гірчиці. Він коштує доволі дешево, але є досить дієвим.

Миття оцтом вважається доволі ефективним, втім мінус полягає в тому, що деякий час холодильник доведеться провітрювати. Невелику кількість оцту треба розвести у воді кімнатної температури й протерти розчином холодильник. Засіб прибере поганий запах та дезінфікує холодильник.