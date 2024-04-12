Есть несколько народных методов, которые способны справиться с грязью внутри микроволновой печи. Они есть у каждой хозяйки на кухне и помогут вам достичь безупречного результата не хуже химических средств.
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Микроволновка является незаменимым помощником на кухне, поэтому не пренебрегайте загрязнениями и периодически мойте ее. Жировые отклеивания, которые въелись в стенки техники отмыть гораздо труднее, но возможно. Для этого вам понадобятся 3 подручных средства.
Уксус
Уксус – эффективное средство для решения многих бытовых проблем, включая очистку микроволновой печи. Просто смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и нагрейте этот раствор на большой мощности в течение 5 – 7 минут в микроволновой печи. Образовавшийся пар,, уберет затвердевший жир и другие загрязнения на стенках. После выключения печи дайте ей постоять еще 15 – 20 минут, чтобы пар продолжил действовать.
Затем промойте микроволновую печь чистой водой и вытрите тряпкой. Важно помнить, что при этом методе может возникнуть сильный запах уксуса, поэтому рекомендуется открыть окно и проветрить после очищения технику.
Лимон
Лимон - еще одно замечательное средство для очистки микроволновой печи. Просто выжмите сок одного лимона в чашку, а затем нагрейте ее в микроволновке на максимальной мощности в течение 5 минут. После этого вытрите середину чистой тряпкой.
Если лимона нет под рукой, вы можете использовать две столовые ложки лимонной кислоты, растворив их в воде.
Лимонный сок способен очистить жир / Фото Pexels
Средство для мытья посуды
Это средство прекрасно удаляет жир с различных поверхностей, и его можно использовать для мытья микроволновой печи. Однако заметьте, что с очень сильными загрязнениями он может не справиться, поскольку пригоден только для легких или средних загрязнений.
Для мытья микроволновки этим средством можно воспользоваться губкой. После мытья необходимо все протереть чистой тряпкой.