Є кілька народних методів, які здатні впоратися з брудом всередині мікрохвильової печі. Вони є в кожної господині на кухні та допоможуть вам досягнути бездоганного результату не гірше хімічних засобів.

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Мікрохвильовка є незамінним помічником на кухні, тому не нехтуйте забрудненнями та періодично мийте її. Жирові відкледення, які в’їлися в стінки техніки відмити набагато важче, але можливо. Для цього вам знадобляться 3 підручні засоби.

Оцет